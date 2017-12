El desesperado pedido de un familiar del ARA San Juan a Macri

Luis Tagliapietra, padre de un tripulante del submarino Ara San Juan envió un fuerte mensaje al presidente, Mauricio Macri, luego de que la Armada diera por terminada la búsqueda de sobrevivientes.

"Macri te pido que reviertas esta situación que es infundada, que es arbitraria, que no tiene sustento, que no tiene fundamento y que no es justa. Mi hijo y los 43 tripulantes merecen que los sigan buscando hasta que no quede más aliento", pidió Tagliapietra.

"Se merecen que los busquen. Vos lo prometiste, los jefes de la Armada lo prometieron", exigió Tagliapietra en un video que filmó con su teléfono y que se viralizó en las redes sociales.

"Ellos son valientes de verdad. Fueron a hacer lo que tenían que hacer, sin pensar en nada más", pidió Tagliapietra.

