El desafortunado audio de Macri por la navidad

El presidente, Mauricio Macri, mandó un mensaje a través de un audio por el festejo de la navidad. El mandatario contó que recibió como regalo ropa deportiva y que comió "como un kilo de turrón". Las declaraciones llegan días después de que se produzcan saqueos de camiones con alimentos en el Conurbano Bonaerense.

"Hola, ¿cómo andan? Espero que hayan recibido algún regalito lindo. Yo recibí ropa de deportes. Me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado. Me comí medio kilo de turrón", sostuvo el jefe de Estado.

El Presidente, además, aseguró: "Estamos construyendo el país que soñamos, ese país donde valga la pena vivir, donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer y ser felices".

Por segundo año consecutivo, Macri afirmó: "Tuvimos un año donde todo nos cuesta, pero vale la pena. Estamos haciendo lo que había que hacer".