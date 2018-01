El cruce de Laje con los trolls de Cambiemos

Antonio Laje decidió lanzar un comentario contra el gobierno de Mauricio Macri y las críticas no tardaron en llegar. Los trolls de Cambiemos atacaron al periodista por lanzar una opinión en la red social. "Qué lástima que los ultra pro se parezcan tanto a los ultra k", expresó.

Embed Que lastima que los ultra pro se parezcan tanto a los ultra k. — Antonio Laje ✈️ (@lajeantonio) 1 de enero de 2018

Fue en ese momento que se cruzó con los trolls, que no tardaron en atacarlo. "Lástima que vos te pareces tanto a un periodista" o "Si queres opinar se politólogo no periodista. ¿No te enseñaron eso en la facu? Ese es el motivo por el que muchos saltamos. Sólo información", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Embed Lástima que vos te parezcas tanto a un periodista... — Chori Planes (@ChoriPlanes) 2 de enero de 2018

Embed Vos sólo debes informar y no formar o dirigir una noticia.Hay demasiados periodistas politólogos y eso no bueno.si queres opinar se politólogo no periodista.no te enseñaron eso en la facu? Ese es el motivo por el que muchos saltamos.solo Información. — Patri (@patri987) 1 de enero de 2018

Ante los agravios, Laje subió la apuesta y siguió tuiteando contra los usuarios de la red social: "Me encantan los trolls pro. Igualitos a los k. Pobre nuestra Argentina con estos extremos".

Embed Me encantan los trolls pro. Igualitos a los k. Pobre nuestra argentina con estos extremos — Antonio Laje ✈️ (@lajeantonio) 1 de enero de 2018

Con el correr de las horas, el periodista se cansó y dio por terminado la discusión. "Listo me convencieron. No son trolls. ¿Ahora podemos ir a dormir? Mañana me tengo que levantar a las 4 y todos tenemos que ir a trabajar. Prometo no volver a llamarlos así pero por favor no copien lo horrible del pasado en el trato",concluyó.