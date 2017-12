El contundente mensaje de Dilma Rousseff en defensa de Cristina Kirchner

Otro apoyo internacional a la ex mandataria por el pedido de desafuero.

La ex presidenta de Brasil y dirigente del Partido de los Trabajadores, Dilma Rouseff, publicó un fuerte comunicado para solidarizarse con la senadora nacional de Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, debido al pedido del juez federal Claudio Bonadio para que sea desaforada y puesta en prisión.

“El decreto de prisión de un ex Presidente de la República, de un procedimiento de obvia farsa, es un ataque a la democracia”, disparó ex mandataria en su cuenta de Twitter junto con el mensaje del Partido de los Trabajadores que se “solidariza con la ex presidenta y sus compañeros, ante la violencia judicial de que fueron víctimas en la mañana de hoy (7/12)”.

Embed Nota pública do PT em defesa da ex-presidenta Cristina Kirchner.

O decreto de prisão de uma ex-presidenta da República, a partir de uma evidente farsa processual, é um atentado à democracia.https://t.co/sLkjn39yJq — Dilma Rousseff (@dilmabr) 7 de diciembre de 2017

El comunicado acusa que el pedido de desafuero “es un atentado a la democracia y una violación del estado de derecho, que tantas vidas le costó al pueblo argentino para ser reconstruido” y advierte que “en Argentina, en Brasil y en otros países de América Latina, se repite el mismo proceso de persecución autoritaria contra las fuerzas progresistas y sus liderazgos, por medio de la guerra judicial y mediática”.

“Así como ocurrió durante las dictaduras militares en nuestra región, el objetivo de esta guerra es callar las voces del pueblo e impedir su organización política, para entregar a nuestros países a los grandes intereses económicos”, aseveró.

Y para finalizar ratificó que “el PT estará siempre al lado del pueblo argentino, de la senadora y compañera Cristina Kirchner y de todos los que luchan por la justicia social y la soberanía en América Latina”.