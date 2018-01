El periodista Reynaldo Sietecase salió al cruce de Eduardo Feinmann, Federico Andahazi y Fernando Iglesias luego que los tres se burlaran y festejaran el rechazo de Estados Unidos de recibir a Héctor Timerman en el país por la prisión preventiva dictada por Claudio Bonadio.

"Son tres de los personajes más estrambóticos de la Argentina, les voy a leer sus tuits sobre el rechazo de Estados Unidos al ingreso de Timerman", comenzó a explicar en su editorial Sietecase, en Radio Con Vos.

Tras ello, el conductor de La Inmensa Minoría afirmó que "están ahí de escribir Viva el cáncer", que si sos muy joven es lo que se escribía en las paredes cuando se descubrió que Eva Perón sufrió esa enfermedad.

Hoy los escritores, periodistas y uno de ellos diputado oficialista no tuvieron reparos en salir a celebrar que Timerman, procesado con prisión domiciliaria por la denuncia de Nisman sobre presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, fuera informado mientras hacía el check in que no podría abordar el vuelo que lo llevaría a Nueva York a tratarse por el cáncer en la cadera que lo tiene en un delicado estado de salud.