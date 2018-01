El video de la detención de Daniel Cantieri el 18 de diciembre y su grito contra su familia “gorila” se hizo viral. Tres semanas después, el hombre de 58 años de La Matanza contó con detalles cómo fue que lo llevaron preso y relató el duro momento personal que está viviendo debido a las decisiones del Gobierno de Mauricio Macri.

En una entrevista con la Revista Cítrica, Daniel advirtió que el día de la movilización “había efectivos que estaban sacados por la droga, generalmente eran los mayores. Algunos frenaban a otros policías que eran muy violentos” y señaló: “Los tres policías que me detuvieron me salvaron de otros dos que sin ninguna necesidad me empezaron a pegar con sus bastones en las costillas y en la frente cuando estaba en el piso y me pusieron los pies sobre el cuerpo. Los policías que me llevaban me dijeron: "¡Así que tus familiares son gorilas!". Yo les dije que sí, como ellos”.

“Cuando llegamos al Congreso, otro policía gritaba las peores barbaridades y lo callaron porque estaba la prensa cerca”, reveló.

Asimismo, relató que el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y en Congreso se vivió “una masacre encarnizada dirigida por un Estado que se apoderó de la fuerza pública para convertirla en una fuerza de seguridad privada” y destacó que “la jueza (Patricia López Bergara) salvó muchas vidas al haber impedido armas letales y haber limitado el uso de gases lacrimógenos. Sigue lo mismo que en la época de la dictadura”.

“Si hubiesen podido matarnos a todos lo hacían. A la gente la dispersaron por la 9 de Julio. Fueron siete cuadras de tiros, desparramando gente con las balas de goma. Si hubieran tenido, hubieran tirado con balas verdaderas, no tengo la menor duda”, sentenció Cantieri.

La vida de Daniel no es sencilla. Sin trabajo y cobrando una pensión no contributiva que no llega ni a 5 mil pesos, apenas le alcanza para sobrevivir. “Es medio difícil llegar a fin de mes si no tenés ayuda de tus amigos, de tu familia o de otras personas. Eso me limita porque todos necesitamos aunque sea una canasta básica para poder movilizarte. Sobrevivo”, contó y sostuvo que antes “hacía changas que tenían que ver con arquitectura o decoración, pero al desconectarse fue perdiendo personal conocido”.

“Ya me sacaron todo. ¿Qué más me pueden sacar? ¿La vida? La primera vez que me dieron derechos civiles y sociales fue durante el gobierno anterior. Ya tengo 58 años. ¿Cuánto tiempo más tengo para volver a vivir que alguien te otorgue derechos sociales que ni los pedí, que ni siquiera los soñaba? Nos tienen amenazados con que nos van a acusar de sedición”, recriminó Cantieri.

El video llegó a tal nivel de viralización que en las redes sociales, un grupo de fanáticos crearon La Daniel Cantiri. Al respecto, el hombre les envió un conmovedor mensaje: “Regalen amor. El odio que lo dejen para aquellos que lo tienen y lo sienten, y que si lo tienen adentro, se lo saquen. No es a través de una remera que te lo vas a sacar. Te vas a sentir libre de ese odio sabiendo que estás haciendo cosas por vos, que no esperás que te las regale otro. Que no me den nada, y si no, que me den lo que me corresponde. Los derechos que debemos tener todos los seres humanos los conocemos”.