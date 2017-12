El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni escribió una fuerte carta dirigida al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a quien acusó de tener "pulsiones de intolerancia al pluralismo democrático". En el mensaje enumeró 32 hechos que consideró golpes al Estado de Derecho.

Zaffaroni escribió a Avruj, luego de que el funcionario macrista haya firmado una carta en su contra que fue entregada a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el ex magistrado integra. "Siento profunda pena por el contenido de la nota, que no hace más que deteriorar la imagen de mi Patria en el plano internacional", acusó Zaffaroni.

El ex magistrado se reconoce opositor a la administración actual. "El gobierno es el peor que hemos tenido los argentinos desde la vuelta a la democracia hace treinta y cuatro años. Es verdad –y no le quepa duda- que soy un opositor", sostuvo y afirmó: "No obstante, no estoy afiliado a ningún partido político, no fui ni soy candidato a nada".

Zaffaroni además dedicó un párrafo a la muerte de Santiago Maldonado. "En cuanto a su imputación respecto de mis opiniones en torno a la muerte de Santiago Maldonado, parece Ud. plegarse, Sr. Secretario, a la idea de que éste paseaba por el borde de un río y de repente se zambulló voluntariamente en las aguas frías con ropa de abrigo", sostuvo.

En las últimas líneas de su carta, le recuerda el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de 22 años quien murió de un disparo en medio de un desalojo del Grupo Albatros de la Prefectura en Villa Mascardi. "No hace mención al reciente homicidio de un joven mapuche, con un disparo en “legítima defensa” por la espalda y de abajo hacia arriba, mientras la Sra. Ministra de Seguridad se atiene estrictamente a la versión de quienes dispararon", afirmó.

Como saludo, Zaffaroni cierra: "deploro profundamente sus líneas, no obstante lo cual, no dejo de saludarlo atentamente, con mi más distinguida consideración".