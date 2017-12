Dujovne aseguró que con la reforma previsional "el Estado no ahorrará dinero"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que con el cambio de la fórmula de ajuste jubilatorio el Estado "no ahorrará" dinero, con lo que el único argumento del Gobierno para ajustar las jubilaciones.

"Los jubilados este año están afortunadamente mejorando sus haberes reales casi 3%. El año próximo lo van a mejorar cerca del 5%", opinó el funcionario en medio de la polémica por el recorte a los adultos mayores.

Esa suba será porque los haberes previsionales se incrementarán un 22% promedio durante el próximo año mientras que la inflación esperada por el sector privado en la encuesta del Banco Central es del 16,6%. Según las mismas proyecciones oficiales, el alza real de los haberes sería del 2% en 2019, con lo que los jubilados acumularán un alza real en sus haberes "del 10% en tres años", indicó Dujovne.

"Lejos estamos de un escenario en el cual hay una pérdida para los jubilados", opinó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre. Sin embargo, el economista del Gobierno no supo responder en la Cámara de Diputados cuando le preguntaron cuánto ganaría un jubilado bajo la fórmula actual y la propuesta.

Asimismo, Dujovne dijo que el Estado "no ahorrará" $ 100.000 millones con el recorte a los jubilados. "Uno de los objetivos que tenemos al modificar la fórmula previsional es escindir la recaudación del pago de haberes previsionales porque, si no, la Argentina no puede seguir avanzando en la reducción de impuestos que tanto necesita porque eso generaría bajas en los haberes previsionales", expresó.

LEER MÁS: Los diputados de la oposición que firmaron a favor de la reforma previsional