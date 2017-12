Duhalde sobre las medidas económicas de Macri: "Ponen en riesgo todo"

El ex presidente hizo un análisis de la economía y dio recomendaciones al gobierno por algunas medidas puntuales que tomó el gobierno de Macri.

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, se refirió a la situación que atraviesa el país: "Corremos un riesgo enorme de volver a lo que ya vivimos". Y agregó: "Aunque el gobierno no tenga intenciones, puede haber un default del mercado. Estamos viviendo de prestado poniendo en riesgo todo".

En una entrevista exclusiva al programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, el ex gobernador bonaerense afirmó: "La situación es mucho más compleja de lo que creemos, hay problemas en todos lados"; al tiempo que opinó: "Hay una deuda externa que crece y crece, y la deuda interna en salud, educación y seguridad no anda bien tampoco".

Y sentenció: "Este gobierno representa a un 0,02% más VIP del país, no entiende a los más vulnerables".

Por otro lado, el dirigente justicialista hizo referencia al momento que atraviesa el peronismo bonaerense: "El peronismo está destruido, el tema es ver cómo lo reconstruimos. Hoy los intendentes del peronismo son jóvenes y no tienen visión estratégica a futuro". Y agregó: "Si el Justicialismo no le puede ganar a Cristina Kirchner en una interna, no tiene futuro".Y sentenció: "El peronismo y el radicalismo son partidos viejos, de viejos y para viejos".

Por último, Duhalde criticó al Ministro de Defensa del gobierno nacional por su actuación ante la crisis del ARA San Juan: "Aguad debería haber acompañado a los familiares de las víctimas". Y concluyó sobre las reformas impulsadas por el gobierno: "Supongo que la reforma previsional va a ser modificada en Diputados".