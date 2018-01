La actriz Dolores Fonzi contó quiénes son las dirigentes políticas con las que simpatiza y hasta confió a cuál de ellas le gustaría interpretar. Además, habló sobre la actualidad del país, la reforma previsional y cómo ve la cultura.

Consultada por Infobae sobre si hay alguna figura de la política que le parezca un lindo personaje para interpretar, Fonzi no dudó y aseguró esa sería Lilita Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos.

"Carrió es un personajón para interpretar. A Myriam Bregman la amo, a Vicky Donda también. Cada una a su manera y con su estilo tienen cosas para decir y hacer. Vicky Donda es una diputada joven que legisló leyes increíbles; Myriam y su actitud y cómo se presenta ante el mundo: esas mujeres nos tienen que representar, tienen cosas para decir", aseguró.

Además, habló sobre la polémica sesión por la Ley Previsional y dijo: "Fue re interesante, fue como el Mundial: estábamos todos ahí clavados viendo a todos los diputados que hablaban, no hablaban, los personajes. Y hay muchas mujeres metidas ahí".

Ahondando, puntualizó: "La realidad era la calle. A la vez me pareció muy interesante antropológicamente hablando ver a toda esa gente exponer cómo alguien se pelea con otro: Lilita hablaba, saltaba el otro, le decía no sé qué, como algo de un circo que no estamos acostumbrados a ver que me parece muy interesante, la verdad".

Cuando se le preguntó sobre cómo ve el país, afirmó: "Me puedo dar más cuenta por el tema cultural. Siento que el país avanza, retrocede, avanza, retrocede; desde que tengo memoria es igual".

En ese sentido, tras desear que en el país "se construyan hospitales, escuelas, que la salud pública y la educación pública se ordenen y arranque de una manera con sentido común, pensando en la gente", cerró con una ironía: "Es casi infantil lo que digo: mi hija (Libertad, de cinco años) podría gobernar el país de una manera más sensata".