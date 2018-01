Con una importante presencia policial, 150 trabajadores del Hospital nacional Alejandro Posadas fueron despedidos.

La cesantía afecta, principalmente, a la planta de enfermeros que muchos de ellos tenían hasta 16 años de antigüedad. Los trabajadores denuncian una persecución gremial, atraso en sus sueldos y una política de precarización.

LEÉ MÁS: Nuevos despidos en el Canal de la Ciudad: el número llega a 24 trabajadores

“Sabíamos que venía este ajuste a los compañeros porque venían presionando desde el año pasado de que si no firmábamos el nuevo contrato, nos iban a despedir. En contrato 48, así se llama, que nos hicieron firmar, establecía que ellos podían no renovar los contratos sin motivo”, denunció el delegado del SUPDE, Cesar Ojeda, a El Destape. “el viernes publicaron dos listas y dijeron que los que no estaban en esas listas se tenían que considerar despedidos”, relató.

Embed Despidieron a 150 trabajadores del Posadas. Gendarmería y Policía Bonaerense rodean al hospital. pic.twitter.com/PU7ov3XV1a — El Destape (@eldestapeweb) 16 de enero de 2018

Además, advirtió que “a muchos otros compañeros no les venían pagando sus sueldos porque habían presentado un recurso de amparo porque se negaban a trabajar 12 horas por el mismo sueldo y a pesar de que la Justicia falló a favor de los trabajadores, hicieron caso omiso”.

La resolución fue firmada por el director de Recursos Humanos del hospital, Juan Ignacio Leonardi, que también se desempeña en el Ministerio de Salud nacional.

Según señaló el delegado, “dos escuadrones de Gendarmería y un escuadrón de la Policía Federal” se encuentran en el lugar y detalló que “la mayoría de los despidos son enfermeros que muchos tienen hasta 15 y 18 años de antigüedad y varios son delegados de Cicop y SUPDA elegidos el año pasado y muchos son afiliados a ATE Verde y Blanca y de los otros dos gremios”.

Embed AHORA | Así entra la Infantería de la Policía Federal al Hospital Posadas pic.twitter.com/AS2vcQm6il — El Destape (@eldestapeweb) 16 de enero de 2018

“Denunciamos una persecución gremial y una militarización del hospital. Apenas cambió la gestión, en el 2016 echaron a 600 trabajadores y contrataron a gente de Cambiemos para los puestos jerárquicos y después a todos monotributistas”, indicó.

Por el momento, los abogados de los gremios está reunido con parte del Ejecutivo del hospital y los trabajadores se encuentran en asamblea permanente en el hall del Posadas.