Denuncia de Nisman: Cristina apeló su procesamiento con prisión preventiva

La ex presidenta Cristina Kirchner apeló hoy su procesamiento con prisión preventiva dictado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por traición a la Patria y encubrimiento del atentado a la AMIA, a partir de la denuncia de Nisman.

Alejandro Rúa, abogado de la senadora electa, impulsó la medida para que la Cámara Federal revise la medida impuesta por el juez de primera instancia, y lo mismo hizo respecto al embargo de 50.000.000 de pesos. En sintonía con Cristina Kirchner, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y Jorge Khalil también solicitaron su apelación.

El jueves pasado, Bonadio dictó la prisión preventiva de Cristina Kirchner, Jorge Khalil, Fernando Esteche, Luis D´Elía, Carlos Zannini y el ex Canciller Héctor Timerman, este último con arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud.

Además, el juez procesó sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli; al segundo en ese organismo, Juan Marín Mena; a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; al diputado Andrés Larroque, y al ex espía Allan Bogado.

