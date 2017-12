El exembajador argentino en Panamá, Miguel del Sel, fue denunciado por la periodista cordobesa Silvia Pérez Ruiz, quien afirmó en su cuenta de Twitter que el integrante de Midachi la "manoseó" antes de una entrevista. En las últimas horas, se sumó el testimonio de la conductora Carla Conte.

Luego, según un audio que se divulgó este martes en el programa de TV "Confrontados", Del Sel y Pérez Ruiz se cruzaron al aire en radio, donde la mujer explicó: "A mí no me gusta llegar a una nota y que me toquen el culo".

Al respecto, el cómico contestó que "habrá habido bromas, pero lo hemos hecho con diez mil movileras, tratamos de ser simpáticos" generalizó en referencia a él y sus compañeros de Midachi. "Si te cayó mal, habrá sido una broma. Yo ni me acuerdo de esa nota", se escudó.

Y justificó: "Nosotros estamos en un rubro que tenemos que hacer reír. Tratamos de meter un poco de chispas, de hacer algo distinto, de provocar lo que vendemos en teatro. Es una cosa lógica".