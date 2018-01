Dalbón se despachó contra Stolbizer con una lapidaria chicana sobre Majul

El abogado de Cristina Kirchner salió con los tapones de punta y explotó contra la ex diputada con una polémica burla.

Gregorio Dalbón, abogado de la senadora electa Cristina Kirchner, estalló contra la ex diputada Margarita Stolbizer, quien continúa reclamando por el desafuero y la detención de la ex mandataria.

A través de su cuenta de Twitter, la integrante de la alianza 1País había expresado el pasado 22 de diciembre que "los fiscales determinaron que CFK era la jefa de la banda o asociación ilícita. Su calidad de senadora para aprovechar fueros nos obliga a reflexionar sobre el alto nivel de tolerancia de los argentinos frente a la corrupción".

Ante ello y varios días después, Dalbón aprovechó la oportunidad y se despachó contra Stolbizer en forma abrupta: "2 años sin fueros, es mentira y conforme al art. 18 de la CNA es inocente la Senadora Cristina Kirchner", explicó

Tras ello, Dalbón apuntó con todo contra la ex legisladora y expresó: "A vos no te voto ni Majul. Anótate de panelista en la tele, escucha a Sabina: “Donde habita el Olvido” Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido”, disparó.