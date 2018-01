Dady Brieva enfrentó a Mirtha Legrand y la obligó denunciar al Gobierno

Rubén ‘Dady’ Brieva y Mirtha Legrand protagonizaron un duro cruce político en la mesa de la diva, quien mandó al frente al Gobierno de Mauricio Macri.

En medio de los habituales debates de Almorzando, la conductora consultó al integrante de Midachi sobre si era kirchnerista y ante la respuesta positiva intentó hostigarlo con preguntas.

"Si quieren, me levanto y me voy", lanzó Dady ante el silencio inicial que provocó su definición con kirchnerista.

Y Mirtha le replicó: “¿Sabés todo lo que robaron? Todo lo que hicieron, ¿no? Cómo dejaron el país”.

Lejos de quedarse callado, Dady fue punzante y se defendió con comentarios irónicos, que dejaron a la diva en offside tras un extenso diálogo. Al final, Mirtha admitió que el Gobierno maneja la Justicia.

Dady: “Bueno, supongo que la Justicia, que prácticamente le pertenece al Gobierno así que estará actuando. Deberían actuar, deberían estar todos en cana. ¿Por qué no están en cana?”.

Mirtha: “La Justicia le pertenece al Poder Judicial, no a un Gobierno. Hay tres poderes, lo importante es que estén separados los tres”.

Dady: “No comparto con vos la conversación. Me parece que las Justicia, una vez que ya sacaron al juez Eduardo Freiler (lo destituyeron por “mal desempeño”) y a la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, me parece que es bastante afín al Gobierno (de Macri)”.

Mirtha: “Porque eran kirchneristas, la Gils Carbó”.

Dady: “Por eso, los sacaron. Deberían hacerle juicio rápidamente (a todos los ex funcionarios kirchneristas detenidos). No veo la hora que vayan a juicio y que vayan en cana. Pero se ve que no ocurre, no sé por qué. ¿Por qué pensás que no la meten en cana a Cristina Kirchner?”.

Mirtha:“Porque el Gobierno no quiere”.

Dady: “¿Y por qué no quiere el Gobierno?”

Mirtha: “No, no quiere, no quiere. Vamos a cambiar de tema porque se pone muy tenso”. Y se acabó la conversación.