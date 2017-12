En el marco de la conferencia de prensa, la senadora nacional por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cargó con todo contra el Gobierno nacional al responsabilizar al presidente Mauricio Macri de “perseguir” a los opositores de su gobierno para que no tengan un lugar en el Congreso nacional e instò a “responder por la vida política”.

“No quieren nuestra voz en el senado pero no nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, no nos van a disciplinar frente al ajuste y saqueo y tampoco nos vamos a dejar provocar”, aseveró la legisladora y aseguró que defenderá “en el Senador y en todas partes a los millones de argentinos que están siendo castigados por un brutal ajuste económico de Macri”.

En ese sentido, la ex presidente hizo “un llamado a la reacción serena” y pidió “responder por la vida política que se vive por este éste inédito y desvarío judicial”.

“Me acusan de traición a la patria, sin fundamentos y es un insulto a la inteligencia de los argentinos. No creo que los argentinos, más allá de la valoración que tenga de nuestra política y de nuestro gobierno y las medidas que tomamos, puedan creernos capaces nada más ni nada menos de traicionar a la patria. Si les molestaba que dijéramos que la patria es el otro”, disparó la senadora nacional.

Para finalizar, le envió un contundente mensaje a Macri : “Quiero decirle al Gobierno y al presidente que la campaña electoral terminó en octubre, aunque algunos no se hayan dado cuenta pero ahora Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen millones de argentinos por sus políticas económicas, la campaña ha terminado y que es hora de que se den cuenta”.