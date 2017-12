Cristina: "Lo más importante es crear una fuerza política que no se termine en una persona"

La senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner participó en un acto, en Avellaneda, junto al intendente local, Jorge Ferraresi, en el cual se firmó la incorporación de 800 trabajadores a la planta municipal con la promesa de que el año que viene todos estén en planta permanente. En este marco, la dirigente envió un contundente mensaje a la dirigencia política de cara a las elecciones presidenciales y brindó una definición de su futuro.

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir y lograr que el 10 de diciembre del 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo, pero lo que es importante es tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos tanto por los nombres”, aseveró la ex mandataria. Y advirtió que “hay que garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo vaya a respetar el mandato popular”.

Asimismo, le pidió a la militancia que sean “lo suficientemente amplios y generosos para lograr esto” y apostó: “Vamos a construir una alternativa política que permita que la gente vuelva a estar alegre y lo más importante no va a ser el nombre sino lograr una fuerza política que no se termine en una sola persona sino que garantice a los ciudadanos de a pie estar tranquilos y no ser traicionados”.

Además, dijo que “son ustedes los que se tiene que movilizar, se tienen que defender porque si se organizan son invencibles” y les manifestó que sean “sobre todas las cosas solidarios y convencer al que está más allá del peronismo”

En el acto, el intendente Ferraresi no solo repudió la firma del pacto fiscal de la provincia de Buenos Aires sino que anunció un aumento del sueldo municipal del 30 por ciento y la promesa de que para el 2018 los trabajadores municipales estén en planta permanente “para que nadie venga y pueda precarizarlos”.

“Si no tenemos independencia económica no podemos tener soberanía política para definir nuestro futuro de un Estado presente y de tener trabajadores dignificados. Desde esa base fundamental con la soberanía política podemos ejecutar la justicia social”, advirtió el jefe comunal y remató: “Nos invitaban a firmar un pacto fiscal pero no necesitamos adecuarnos a un sistema que achica y expulse”.