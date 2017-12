Cristina cruzó a Michetti: "Voy a discutir todo, no me gusta el Gobierno de ustedes"

Cristina Kirchner tuvo un fuerte cruce con Gabriela Michetti en plena sesión en el Senado de la Nación.

La ex presidenta tuvo un fuerte encontronazo con la titular del Senado cuando Cristina pidió una moción de privilegio para tratar el tema de su pedido de desafuero.

“Es notable cómo su gobierno dice públicamente qué oposición quiere. Voy a discutir todo, señora presidenta, porque para eso me votaron. Es posible que a usted no le guste. A mí no me gusta el gobierno de ustedes”, cruzó Kirchner a Michetti, quien la había cruzado por hablar más de 10 minutos como marca el reglamento.

Y Cristina criticó dichos de hace una semana de la vicepresidenta: "Es posible que a ustedes no les guste la oposición que nosotros hacemos. Pero a mi tampoco me gusta su gobierno. El tema es que a los dos nos votaron".

