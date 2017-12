El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, cuestionó la teoría del Gobierno nacional, de que un supuesto grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) esté detrás de las tomas de tierras, donde la Prefectura Naval asesinó a Rafael Nahuel.

"Este racismo interno (hacia las comunidades indígenas) nunca se pudo zanjar, y explicarlo realmente no puedo porque no puedo pensar en esos términos", afirmó. En una entrevista con Letra P, deslizó que esta xenofobia se puede deber a la brecha social con los aborígenes, que suelen integrar los sectores económicamente más vulnerables.

Distante de los planteos del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, explicó por qué no asegura que el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) esté detrás del nuevo asentamiento: "No me consta que el grupo que tomó el terreno en Villa Mascardi sea RAM, o no. Y, mientras no me conste en términos objetivos, no lo voy a decir. No me parece que en el rol institucional en el que estoy pueda dar presunciones; tengo que dar hechos objetivos y no los tengo".

“Lo que sí sabemos es que hay un grupo que en un marco no legal tomó un territorio que no es de ellos. Es eso, sólo un grupo. No podemos decir ‘son los mapuches’, porque los mapuches forman parte de la comunidad. Son médicos, carniceros, profesionales. Forman parte de la ciudad”, detalló.

“Dentro de los descendientes de la comunidad originaria se pueden encontrar grupos que reivindican su propia cultura mucho más que otros, que están más dispersos. Pero aún esos que defienden sus tradiciones, la mayoría actúa en el marco de la ley sin renunciar a planteos históricos”, dijo Genusso.

El sábado, un grupo de fuerzas especiales de la Prefectura asesinó con un tiro por la espalda a Nahuel, en el marco de un operativo de rastrillaje por una toma de tierra desalojada poco antes.