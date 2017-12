Con la escalada del dólar, Dujovne y Sturzenegger ganaron millones

Luego de la conferencia de prensa de parte del gabinete económico de esta mañana, el dólar se disparó 66 centavos. Esto les generó ganancias multimillonarias a algunos de los principales funcionarios.

Tras el anuncio del aumento de la meta inflacionaria del Banco Central al 15% para 2018, el tipo de cambio saltó de $ 18,79 a $ 19,45 entre las 10 de la mañana y las 15. Esta brusca variación favoreció a dos de los ministros presentes: Nicolás Dujovne (Hacienda) y Federico Sturzenegger (titular del BCRA).

Dujovne había declarado $ 85,6 millones en el exterior, lo que, dolarizado al 30 de diciembre de 2016, equivalía a U$S 5,3 millones. En caso de que no haya realizado cambios relevantes en su patrimonio este año, la suba de sólo esta jornada le brindó beneficios por $ 3,5 millones.

En tanto, Sturzenegger habría conseguido $ 834.718 si no modificó sus tenencias en dólares, que superaban los U$S 1,2 millones a fines del año pasado, según la última declaración jurada que le entregó a la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, de acuerdo a la recompilación realizada por los periodistas Iván Ruiz y Maia Jastreblansky en La Nación, por encima de ellos se ubicaron los activos de Gustavo Arribas y Juan José Aranguren.

El director de la Agencia Federal de Inteligencia mantenía el grueso de sus activos fuera del país. Sus U$S 6,7 millones le dieron utilidades especulativas por más de U$S 4,4 millones en la rueda si no pesificó su patrimonio en los últimos meses.

El ministro de Energía hizo casi U$S 3,6 millones en caso de que tampoco hubiera cambiado el estado de sus bienes en el exterior.

Esta mañana en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña brindó una rueda de prensa para notificar una actualización en la meta de inflación. Estuvo acompañado por el titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, Dujovne y Sturzenegger.

LEER MÁS: Tras incumplirla, el Gobierno sube 50% la meta de inflación