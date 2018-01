La ex vedette se cruzó en un móvil con el actor denunciado por acoso sexual.

Luego de que la actriz Rita Pauls acusó a Tristán de acosarla sexualmente durante las grabaciones de Historia de un clan (Telefe), ahora se reavivó una vieja denuncia de la ex vedette Cinthia Fernández.

Fernández había denunciado a Tristán por "lesiones y amenazas", pero la Justicia le dio la razón al comediante. "A Cinthia le gané un juicio porque ella dijo que le había pegado una cachetada. Todos los actores que trabajaban con nosotros fueron a testificar y en ningún momento dijeron que yo le pegué", dijo el cómico en Involucrados (América).

A lo que Frernández respondió: "El habla por si solo, estoy feliz de que pase todo esto. Que no se haga el bueno porque está acorralado por todos lados. A las mujeres ahora las escuchan". Y aclaró: "El juicio es por dichos míos en la televisión, no dice que 'no sos un acosador y violento'".

En el final de la nota Fernández lanzó: "Acosador de mierda".