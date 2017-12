Chiche Gelblung no pudo esconder su enojo e insultó a Duggan al aire

Son frecuentes los cruces entre Chiche Gelbglung y Pablo Duggan en Polémica en el Bar, pero esta vez la pelea subió de tono. Gelblung estaba contando la historia de un comerciante que sufrió un ACV al recibir la boleta de luz cuando Duggan lo empezó a chicanear al aire y puso en dudo el relato de su colega: "Lo vamos a chequear, lo dice Chiche Gelblung..."

Enfurecido, Chiche no pudo contener su enojo: "No seas pelotudo, imbécil, te estoy diciendo, al lado de Jumbo, imbécil. No seas pelotudo, andá a verlo. Tengo 50 años de periodista pelotudo, te estoy poniendo un ejemplo, te estoy hablando de un señor con nombre y apellido", estalló.

Embed Chiche Gelblung se enfureció en vivo con Pablo Duggan. pic.twitter.com/mVQpbsfvDg — El Destape (@eldestapeweb) 5 de diciembre de 2017

El periodista estaba contando la historia de un señor que vende carbón y leña al que suele ver cuando cuando toma la colectora de Jumbo, por Pilar. De los 350 pesos que pagaba de luz, pasó a pagar 4000.

"¿Vos realmente crees que eso te causa un ACV?", lo apuró Duggan. "No, no, no, le produjo gracia, entonces se agarró un ACV... Por supuesto", le contestó Chiche, enfurecido tras los dichos de sus compañeros.