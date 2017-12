La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró que "cuida" al presidente Mauricio Macri, como parte de Cambiemos, pero advirtió que de cara al 2019 la "aleja mucho" de esa alianza "el acuerdo en la Capital entre (Enrique) Coti Nosiglia y (Daniel) Angelici".

En una entrevista con el diario La Nación, Carrió expresó: "La legitimidad de Cambiemos la evalúa la sociedad. Si para Cambiemos nuestros actos son buenos, la Coalición Cívica (CC) va a ser parte de Cambiemos. Pero si la sociedad se inclina por un Cambiemos más ligado al fútbol, a los negocios, a las viejas tradiciones políticas, seguramente nosotros no tenemos más nada que hacer. Y esa es una definición de 2018, no llego al 2019 sin definiciones claras en esta materia".

En este sentido, la diputada dijo que "Calcaterra seguramente va a ir preso, pero no lo afecta al Presidente. Que lo haga en lo personal no quiere decir que él vaya a impedirlo. El problema no es quién es, sino si tiene impunidad. Y el Presidente eso lo tiene clarísimo".