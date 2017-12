Carrió acusó a los jubilados y a la familia Maldonado de golpistas

Luego de que cambie por completo su opinión, la diputada Elisa Carrió intentó justificar con la religión su apoyo el proyecto previsional. Además, denunció una supuesta conspiración para derrocar a Mauricio Macri.

La legisladora nacional de Cambiemos se intentó victimizar ante el rechazo de los jubilados y organizaciones sociales al ajuste en los haberes que pretende el Gobierno desde el año próximo.

Embed los que inventaron un desaparecido, los que no quieren la República, los grandes evasores y ladrones de la riqueza de la Nación.

Mi conciencia está en absoluta paz y esa es mi guía. La ley es muy buena para el futuro, no en el cortísimo plazo. Tengan paz, oremos por la Patria. pic.twitter.com/N6vkWfJhgT — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 13 de diciembre de 2017

“Esto yo ya lo viví. No voy a conspirar contra la república y si hay un error se puede reparar. En cambio si yo no votara con el Gobierno, estaría haciéndole el juego a los que quieren derrocarlo. A saber: los que hicieron negociados espurios con la reparación de los submarinos, los que inventaron un desaparecido, los que no quieren la república, los grandes evasores y ladrones de la riqueza de la nación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Carrió agregó: “Mi conciencia está en absoluta paz y esa es mi guía. La ley es muy buena para el futuro, no en el cortísimo plazo. Tengan paz, oremos por la patria”.

