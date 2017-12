Luego de que la periodista Silvia Pérez Ruiz denunciara públicamente a Miguel Del Sel por acoso, ahora se sumó la conductora de Confrontados, Carla Conte, con un relato que deja en evidencia al político y actor.

''La verdad que yo esperaba que esto sucediera de un momento a otro, todas las que nos hemos cruzado con Miguel del Sel alguna vez, es uno de los tantos que está en una lista de nombres. Iba a suceder en cualquier momento que digan a mí me dijo tal cosa, él tiene una personalidad así, es un libidinoso, yo tengo otra palabra que no esta buena para decir en televisión’’, lanzó la modelo y dejó atónito al piso de su programa.

Asimismo, la conductora continúo el relató y dijo que compartió el escenario cuando ella era bailarina y él estaba haciendo un show en una fiesta.

“Son esos tipos que te avanzan, que te dicen cosas, hay una lista enorme, lo que pasa es que un tipo como él o como la mayoría de los hombres que son como él, que son muchísimos no tienen registro de esta situación. Lo que está pasando ahora es que les estamos avisando que esto no está bueno, que esto no lo queremos, y que no necesito escuchar todo lo que tenes para decirme y mucho menos si me avanzas con el cuerpo’’, sentenció.

Según, señaló Conte la situación pasó “hace 17 años”.