Capusotto apuntó contra el PJ y los actores por su apoyo al macrismo

El actor y humorista Diego Capusotto cuestionó a los dirigentes del PJ por haber votado la ley de ajuste contra los jubilados y apuntó contra los artistas que no hablan de política por temor a que la gente no vaya a ver su obra. Además dejó en claro que aquellos que tiraron piedras son funcionales al Gobierno y puso en duda que no sean pagados por el PRO.

"Vivimos un escenario complejo con un Gobierno que tiene una dirección muy clara y va para adelante. No se trata de un Gobierno que gobierna para los ricos: son los ricos gobernando para ellos mismos. Adentro del Congreso están ellos y los que les son funcionales, como un sector del PJ. Y afuera estaba la gente reclamando más que legítimamente y un grupo de tirapiedras que no sabemos si están pagados por el PRO, si son troskos funcionales o qué carajo", sostuvo en una entrevista con Tiempo Argentino.

El humorista recordó que en "la era menemista puso en evidencia extrañas figuras morales. Una de las más curiosas eran los indignados de los últimos 15 minutos. Aquellos actores y músicos que de la noche a la mañana descubrían las consecuencias del modelo y los denunciaban con entusiasmo, acompañando el humor social y ya lejos de pagar cualquier tipo de costo".

Al momento de analizar la actualidad sostuvo: "En tiempos de tantos retrocesos económicos, de derechos sociales cercenados y de libertades coartadas, algunos silencios “prudentes” no dejan de llamar la atención. Capusotto no mide consecuencias: "No me gusta esa actitud de no hablar de política por miedo a que determinada gente no mire un programa, una película o lo que sea. Me parece una actitud muy miserable. Yo digo lo que pienso y que cada cual haga lo que quiera".

El actor manifestó que tiene ganas de continuar con el éxitoso programa Peter Capusotto y sus videos, pero que no tiene en claro dónde lo emitirían. "Vivimos tiempos muy movilizantes y hacer el programa es una forma de luchar contra la angustia y dejar algo. Padecemos un relato muy obsceno y frente a eso uno se activa más. No sabemos por dónde, quizás por Internet, pero queremos hacer otra temporada de Peter Capusotto y sus videos", sostuvo.

Capussoto -quien protagoniza 27, el club de los malditos, la película de Nicanor Loreti (Diablo, Kryptonita)- contó que su hija tiene 19 años y participó de la marcha contra el ajuste a los jubilados. "A mí me hubiera gustado ir, pero se me complica un poco. Me encantaría ir como uno más y no se puede. Pero no saco el cuerpo para nada. Cada vez que tengo la oportunidad digo lo que pienso y no escondo nada", sostuvo.

Al momento de analizar la imagen del Gobierno, el humorista sostuvo que aún no se sabe si los cacerolazos y las marchas impactarán de forma negativa. "Hay un sector de votantes que son más volátiles. Que les chupa un huevo lo de (Santiago) Maldonado, el asesinato por la espalda de (Rafael) Nahuel y que no haya respuesta sobre la desaparición del ARA San Juan y sus 44 tripulantes", afirmó.