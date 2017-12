Camaño: "Los gobernadores no firmaron un pacto en el que decía que había que bajar el sueldo de los jubilados"

La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, ratificó este sábado sus críticas a la ley de reforma previsional y afirmó que "los gobernadores no firmaron un pacto que decía que había que bajar el sueldo de los jubilados, firmaron un pacto con generalidades".

La diputada cuestionó de esta forma la sanción de la ley que tuvo lugar el lunes pasado en la Cámara de Diputados gracias al respaldo que recibió Cambiemos de parte de los legisladores justicialistas que responden a los gobernadores.

Camaño sobre la reforma previsional

En referencia al acuerdo, Camaño subrayó que "los gobernadores no firmaron un pacto en el que decía que había que bajar el sueldo de los jubilados, firmaron un pacto con generalidades y es un pacto fiscal que resuelve el conflicto de la provincia de Buenos Aires".

En dlecaraciones a El Fin de la Metáfora, la legisladora cuestionó que el Gobierno haya enviado el proyecto al Congreso en diciembre y sin un consenso amplio y sostuvo que eso se lo planteó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y "generó una reacción muy fuerte" por parte del oficialismo.

"El jefe de Gabinete salió a los medios haciendo calificaciones al Poder Legislativo sin el mínimo respeto a la división de poderes. Me pareció fuera de lugar, que no contribuía", agregó la diputada.

Por otra parte, Camaño indicó que "no se puede empezar ni éste diálogo ni ningún diálogo si no se comprende la magnitud del nivel de pobreza" que hay en la Argentina, que según opinó "no se pone en el contexto de un estigma lacerante que produce distintas situaciones".

"Vivimos en un país que desde la primera crisis que tuvo (el ex presidente Carlos) Menem empezó a emparentarse con el desempleo que generó una capa geológica de pobreza que nos está marcando el camino todo el tiempo", evaluó Camaño, quien sostuvo que además "subió la indigencia".

Al respecto, evaluó que "no es un problema de números" y agregó: "Vos ves la cantidad de pobres, no está oculta, la ves cunado vas al interior, al conurbano y en la Capital Federal. No es normal ver la cantidad de persona que duermen en la calle en la Argentina".

"En el mes de diciembre, aquel que no tiene nada, empieza a ver que no tiene pan dulce y empiezan a haber conflictos", agregó la líder de la bancada massista de la Cámara baja, que votó en contra de la reforma previsional.

Camaño sostuvo que el Gobierno tiene un "relato político" que le hace "daño a la política" y agregó: "Un estadista, un Presidente en serio, es hacerse cargo de los problemas, pero no contarnos tus sueños. Todo es muy aspiracional".