Camaño cruzó a Fernando Iglesias: "Dudo que usted sea caballero"

La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño cruzó a su par de Cambiemos Fernando Iglesias a quien le pidió que tenga más respeto y lo acusó de ser poco caballero. Lo que desencadenó la reacción enérgica de la jefa del bloque massista fue que Iglesias llamó "frente reciclador" a la fuerza política que conduce en la Cámara Baja.

Durante la sesión en la Cámara baja, Iglesias volvió a hacer gala de su verborragia al reseñar que el Gobierno de Néstor Kirchner logró superavits gemelos "después del más brutal ajuste de la historia, aplicado en 2002 por el equipo económico de (Eduardo) Duhalde, hoy en el ‘Frente Reciclador’".

Camaño no dejó pasar el mensaje de Iglesias y planteó una cuestión de privilegio contra el diputado del PRO. "No voy a admitir en este ámbito las payasadas que suele hacer en los medios de comunicación en donde se ganó la banca. Con este desparpajo en la lengua es como fue visualizado para ocupar su lugar en la lista", arrancó Camaño.

En esta línea, afirmó que "la lengua picante del diputado no contribuye a nada". "No le voy a permitir a este señor que siga diciendo, por lo menos en este ámbito, la estupidez que dice respecto al frente que nosotros componemos y que tiene la representación popular legitima en este recinto.

Y por las dudas que su cabeza no le de para entender, le voy a aclarar que no nos llamamos ‘Frente Reciclador", nos llamaos Frente Renovador", aseveró. Para concluir, Camaño lanzó: "Le pido que sea respetuoso al menos en este ámbito. Y que se maneje en los términos que corresponde no solamente a un legislador sino a un caballero, algo que dudo que usted sea".