Brancatelli cruzó a Lipovetsky y terminaron a los gritos en vivo

El periodista de Intratables Diego Brancatelli le dijo de todo al diputado oficialista Daniel Lipovetzky por las medidas que ha tomado el Gobierno nacional contra los jubilados y lo desafió a que deje de hablar del kirchnerismo cada vez que critican a Cambiemos.

En un tenso cruce en Intratables, el panelista le exigió al legislador: “Basta de hablar de antes, ya los bancamos dos años. Basta de hablar del antes porque si no hablan del antes, se quedan sin discursos y sin argumentos”.

Luego de esta condición, Brancatelli criticó duramente la reforma jubilatoria aprobada en Congreso y catalogó como “cobardes” a los diputados que no salieron a defender a los trabajadores que fueron reprimidos.

Ante esto, Lipovetzky le aclaró a los gritos al periodista: “A mí no me digas cobarde. Vos cerraste la boca mientras robaban la guita durante los 12 años. A mi no me digas cobarde, conmigo no Brancatelli. Vos te callaste la boca mientras construían hoteles”.