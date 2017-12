Brancatelli cruzó a Del Moro por las movilizaciones contra el ajuste a jubilados

El panelista Diego Brancatelli cruzó al conductor de Intratables Santiago del Moro en el marco de una discusión acerca de las movilizaciones contra el ajuste a los jubilados que se votará en la Cámara de Diputados.

Del Moro pedía que se haga una oposición "civilizada", en referencia a que se proteste sin cortar calles.

"Decime Santiago, de qué forma civilizada frenamos este atropello de Macri que por la fuerza y de forma abrupta va a por una ley que le saca la plata a los jubilados", señaló Brancatelli.

"Muchos de los jubilados votaron a este gobierno, pero no votaron esta medida. No les anticiparon que iban a hacer esto. No les dijeron que iban a hacer esto", sostuvo el panelista.