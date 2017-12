El juez Claudio Bonadiorechazó hoy excarcelar a Luis D'Elía, acusado de traición a la patria por el memorando con Irán. Está detenido desde el jueves porque el magistrado opina que la ex presidenta y sus colaboradores generaron este pacto para exculpar al país asiático por el ataque a la AMIA.

A pesar de la negativa para salir de la cárcel, Bonadio le pidió a su abogado defensor Adrián Albor que presente certificados médicos para determinar si corresponde otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

En la cacería judicial del Gobierno a los opositores, el juez que responde al Gobierno procesó y pidió la prisión preventiva y el desafuero de la senadora Cristina Kirchner por traición a la patria. En el mismo fallo quedaron detenidos el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, Fernando Esteche, Luis D'Elía y Jorge Khalil, mientras que el ex canciller Héctor Timerman tiene arresto domiciliario debido a su estado de salud.

Además, fueron procesados sin prisión previa el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Oscar Parrilli, el ex segundo de esa oficina Juan Martín Mena, la ex procuradora Angelina Abbona, el diputado Andrés Larroque y Alan Bogado.