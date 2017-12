Beto Casella: "A mi me gusta Perón"

El conductor Beto Casella estuvo como invitado en la Mesa de Mirtha Legrand y d habló sobre su afinidad política con el peronismo cuando la diva de los almuerzos le preguntó sí era kirchnerista. La respuesta del periodista dejó sorprendida a la conductora.

“Ha sido un buen pagador (Cristobal López) pero hay que reconocer que han hecho algo inteligente mientras estuvieron en los medios, no se metieron. Nos dejaron hacer a nosotros la radio y la tele y nunca me presionaban para nada”, aclaró Casella ante la pregunta de Mirtha Legrand si alguna vez sufrió presiones por parte del empresario para hablar o no de ciertos temas.

Acto seguido, la diva le preguntó de forma contundente: “¿Vos sos kirchnerista?” y Beto aseguró: “No, a mí me gusta Perón. Estoy acá por Perón, lo trajo a mi papá en un barco grande”.

Asimismo, el periodista cómo su abuelo llegó a Argentina en la posguerra durante el Gobierno peronista y pocos años después llegó su padre con sus hermanos.