La aprobación de las reformas previsional y tributaria en la Cámara de Diputados son victorias que el Gobierno no pudo conseguir solo. La reunión que mantuvieron distintos funcionarios de Cambiemos con los gobernadores provinciales fue clave para obtener la los votos faltantes. A partir de estos resultados, el diputado por La Rioja Luis Beder Herrera salió a denunciar extorsión por parte del Gobierno.

"Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja", reveló el ex gobernador de La Rioja en su cuenta de Twitter.

Sobre este aspecto, se mostró tranquilo porque dijo que "hicieron todo lo posible para tratar de impedir una ley tan perversa y dañina" en alusión a la reforma previsional. Para el diputado, este tipo de proyectos muestran "el verdadero rostro del presidente". Si bien forma parte del interbloque Argentina Federal, el riojano votó en contra dela iniciativa.

Embed Las frases más polémicas de @mauriciomacri sobre la reforma, la represión y los cacerolazos.https://t.co/VcIdvwyPLV — El Destape (@eldestapeweb) 19 de diciembre de 2017

Para Beder Herrera "ayer creo que se le cayó la careta a Mauricio Macri" y expresó que no se va a meter "contra la gente, los abuelos, los niños y los ex combatientes de Malvinas". Por esa razón, votó en contra de la reforma previsional.

Hacía el final, lanzó un mensaje para los riojanos: "Tengan fe; arrodillarse, mendigar en Buenos Aires no vale la pena, hay que estar parados defendiendo a la gente porque la gente y La Rioja va a seguir progresando".

Los tuits del diputado Beder Herrera:

Embed Ayer creo q se les cayó la careta @mauriciomacri que hagan lo que quieran, pero yo contra la gente, los abuelos, los niños, los ex combatientes de Malvinas, no me voy a meter pic.twitter.com/nHzLXr2pho — Luis Beder Herrera (@BederHerrera) 20 de diciembre de 2017

Embed Estoy tranquilo porque hemos hecho todo lo posible para tratar de impedir esta ley tan perversa y dañina que muestra el verdadero rostro del Presidente @mauriciomacri — Luis Beder Herrera (@BederHerrera) 20 de diciembre de 2017

Embed Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja.. — Luis Beder Herrera (@BederHerrera) 20 de diciembre de 2017