El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, apuntó contra uno de los ministros del gobierno de Mauricio Macri y aseguró que irá preso este año.

En la mesa de La noche de Mirtha, el sindicalista defendió a la familia Moyano, lanzó un mensaje de presión para el presidente y vaticinó un fuerte escándalo en el seno del Gobierno.

"A mí me han investigado y me han dado vuelta porque siempre termino peleándome con el presidente. Uno trata de ayudarlo, con Mauricio hay una confianza, no de ahora, desde cómo lo ayudamos a que sea presidente de Boca, cómo lo ayudamos ocho años en la Ciudad. Pero no me tomés por tarado", apuntó Barrionuevo.

En la misma línea, el dirigente gremial anunció que "este Gobierno en abril/mayo va a tener un funcionario preso: Luis Caputo", debido a que "trabajaron la plata de la ANSES y la pusieron en un banco del que es socio para ganar 20 millones de intereses".