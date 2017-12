Balas de plomo, "vamos a matar a uno" y Maldonado entre los sauces: un testigo clave declaró y que contó cómo fue el último día de Santiago.

Es el Testigo "E" que prestó testimonio y contó detalles reveladores sobre los momentos finales de la vida del militante desaparecido que apareció muerto 78 días después en el Río Chubut.

Lo hizo ante el juez Guillermo Gustavo Lleral, quien viajó hasta Epuyén para tomarle declaración testimonial a Lucas Ariel Naiman Pilquiman, un joven mapuche de 19 años que el día que desapareció Santiago Maldonado, el 1º de agosto pasado, estaba en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y que escapó de la represión de Gendarmería y logró cruzar el agua helada del río Chubut, según informa el portal Infobae que accedió a la declaración.

"El chico hizo un relato detallado de cómo fueron los últimos minutos que vio con vida al tatuador, qué relación tenía con él, cuál fue el contexto en el que murió, que los gendarmes gritaban "indios de mierda" y "maten a uno" y también un encuentro que tuvo con Sergio Maldonado, hermano de la víctima. Además, confirmó que Santiago buscó su mochila en la casilla antes de huir de los agentes", revela el medio.

Según declaró ante la Justicia Pilquiman, el último momento que vio a Santiago Maldonado fue cuando ambos intentaban cruzar el río, pasadas las 11 del 1º de agosto, mientras entraban "unos 70 gendarmes" a la Pu Lof.

Y Santiago, que no sabía nadar y le temía al agua, le dijo, ya con el agua por el pecho, "no puedo Peñi, no puedo". Entonces él cruzó el río: "La última vez que lo vi estaba escondido de Gendarmería entre los sauces". Así afirma en un revelador y desgarrador testimonio el Testigo "E".

Infobae completa la información: "En las seis hojas de su declaración, a las que tuvo acceso completo Infobae, Pilquiman contó que el operativo de Gendarmería comenzó a las 5 de la madrugada de ese día, momento en el cual agentes de la fuerza de seguridad dispararon durante media hora contra el corte en la ruta 40 y la casilla de guardia ubicada a 200 metros de la tranquera que separa el territorio ocupado por los mapuches del camino. Relató que él dormía, que se asustó y que se fue a refugiar al río, pero que luego regresó cuando todo se calmó y durmió hasta las 9 ó 9.30".