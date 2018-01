Mientras la gente se va de vacaciones, en los medios se viven días de definiciones a la hora de armar la grilla de programación en radio y televisión. Y uno de los cambios que dará que hablar proviene de Radio 10, la emisora que fuera del grupo Indalo, que le dará más protagonismo al polémico conductor Baby Etchecopar.

"Baby", que estuvo involucrado en más de un escándalo por sus polémicos dichos, pasaría a ser el conductor de la media mañana de la emisora de Palermo, el mismo que hasta septiembre de 2017 conducía Roberto Navarro con su ciclo El Destape.

Según reporta el diario La Nación, la idea de la radio es mantener Gustavo Sylvestre en su programa de las 6 AM, para luego ser sucedido por el ex productor y actor de la serie "Contra Fuego" en 2002. "Él Ángel del Mediodía" haría así un horario de 10 a 14, como el que solía tener el director de El Destape hasta su despido de Indalo en medio de las presiones políticas y judiciales que recibieron sus ex dueños, hoy presos.

Además, la "vuelta", como se suele llamar el horario de media tarde, seguirá a cargo del periodista económico Marcelo Zlotogwiazda.