El fallecido fiscal Alberto Nismanrechazó, en un audio revelador de marzo de 2011 que se filtró, lo que luego sería su denuncia contra Cristina Kirchner.

El entonces fiscal de la UFI AMIA rechazó en este audio toda la investigación que publicaría al día siguiente el periodista Pepe Eliaschev, núcleo clave su posterior denuncia contra la entonces Presidenta. Nisman desmiente que el acuerdo con Irán hiciera caer las alertas y la investigación por el atentado a la AMIA.

El audio es del 25 de marzo de 2011 y la entrevista se la hizo al fiscal fallecido en enero de 2015 el periodista de Perfil Hernán Dobry.

En el audio Nisman afirma: "La nota me parece descabellada y todo absurdo", expresa cuando le contó el periodista que al día siguiente Eliaschev publicaría su nota contra Cristina afirmando que pactó el Gobierno con Irán.

"Hacía tiempo que no leía algo tan disparatado", dice Nisman en el audio de 2011. "El Poder Ejecutivo ha hecho y mucho reclamando primero las extradiciones y luego las capturas y un juicio en un tercer país".

"El Gobierno argentino, estoy convencido, no piensa nada de esto y todo esto no es cierto, y me consta por todo lo que ha hecho", afirma Nisman.