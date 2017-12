Astrada reveló detalles del escándalo entre Tuzzio y Ameli

Leonardo Astrada detalló cómo fue el momento en que el conflicto entre Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli explotó en el vestuario de River y convulsionó al plantel, en 2005.

River transitaba un buen momento en la Copa Libertadores y el torneo local, pero la inesperada pelea entre los dos defensores fue un golpe del que no se pudo levantar en ese año. La pareja de centrales llevaba una larga amistad, pero Tuzzio descubrió que Ameli lo había engañado con su mujer y el vestuario se quebró.

Más de 10 años después, Astrada, DT de aquel equipo, relató cómo se vivieron los hechos puertas adentro del vestuario y dio su opinión sobre el accionar de los dos jugadores.

"Fue un momento difícil lo de Tuzzio y Ameli porque son decisiones que vos tenés que tomar en milésimas de segundos, siempre pensando en lo mejor para el equipo. La verdad es que nunca me esperé una situación como esta. Me enteré de la misma forma en que se enteraron todos", sostuvo el 'Negro' en Arroban.

El entrenador señaló que antes de que el conflicto saliera a la luz, Tuzzio le "había planteado una situación diferente a lo que realmente era" y por eso tuvo "concesiones" con el jugador" para que pueda manejar el tema con la tranquilidad que necesitaba"

Pero todo explotó de la peor manera en la previa de un entrenamiento. "Fue en una reunión previa a un entrenamiento. Primero le comunico al plantel el plan de la semana y ahí le doy la palabra a Eduardo para que pudiera agradecerle al grupo por las concesiones que tuvo y salió con esto. Entonces nos sorprendió a todos. No es que yo de antemano sabía lo que estaba por pasar", reveló.

Y apuntó: "Yo me sentí más defraudado por Eduardo que por el Coco, porque yo no sabía la situación de Coco. Sí de Eduardo, porque él me vino a plantear una situación totalmente diferente. Yo confié, traté de acompañarlo y darle las libertades para que él maneje los tiempos de cuándo concentrar, cuándo no, cuándo irse y cuándo volver".

El conflicto terminó con la salida de los dos jugadores del 'Millonario'. Primero, Tuzzio se fue al Mallorca (aunque regresó a River años más tarde) y más tarde Ameli fue cedido a Colón de Santa Fe, donde concluyó su carrera con un bajo nivel".

Al respecto, Astrada afirmó que "la idea inicial fue que se vayan los dos". "Primero lo de Coco, si pasó, no es algo normal dentro de un grupo de trabajo. Uno si quiere hacer cosas las tiene para hacer por afuera, tiene facilidades para hacerlo por afuera, pero en este caso si yo me hubiera enterado antes hubiera tomado otro tipo de decisión", concluyó.