Asís deslizó que Clarín presiona a los gobernadores: "Si no sale, cae antes de abril"

El analista Jorge Asís lanzó una catarata de tuits en la que retó a Cambiemos por su actitud posterior a la escandalosa sesión que quisieron imponer en diputados e incluyó un preocupante mensaje.

"De nada les sirve ahora a los cambistas lloriquear por los canales. Mostrar las llagas o la retaguardia rota. El manejo de la "big data" en ningún momento facilita el conocimiento del estado emotivo de la calle", resaltó "El Turco".

Embed Es casi inadmisible que los "cambistas" sienten 128 diputados en las bancas y pongan 900 gendarmes en la calle y tengan la prensa a favor para que una docena de diputados kirchneristas, massistas y dondistas los vacunen. — Jorge Asis (@AsisOberdan) 14 de diciembre de 2017

Además, Asís aclaró que la política no es disciplina exacta como la matemática: "Sumar en acuerdo a los gobernadores y senadores no asegura ningún triunfo. Sobre todo si dejan afuera al Pueblo".

"Si no sale esto, cae antes de abril"

Por último, el analista salió con un mensaje "confidencial": " 'Molesta que me aprieten' confirma uno de los cinco gobernadores apretados, en nombre del gobierno, por alto directivo de Clarín para sacar la ley de reforma jubilatoria. Si no sale esto se cae antes de abril' ".

Embed Se lo dije ayer a Fantino. Los cambistas se esmeran explicaciones técnicas para justificar un hecho que ya es político. Los c... a los jubilados. Llegaban derrotados a la discusión. — Jorge Asis (@AsisOberdan) 14 de diciembre de 2017

Más tarde profundizó más la primicia: " 'Me dicen que si no sale la ley Macri no puede gobernar', confirma uno de los cinco gobernadores apretados. Militancia democrática explicable: Clarín necesita con urgencia que se apruebe la fusión Cablevisión-Telecom. Antes que...", finalizó su mensaje.