Trolls del macrismo salieron a agitar la insólita teoría que Argentina está al borde de un golpe de Estado porque parte de la oposición no quiere votarle una ley que recorta a los jubilados.

Pese a que hace poco más de un mes celebraron un aniversario del 8N, el masivo cacerolazo contra Cristina Kirchner, ahora salieron a decir que la marcha sería ni más ni menos que un intento desestabilizador de una suerte de alianza que va desde el kirchnerismo, el massismo y la izquierda.

Así, el hashtag #NoAlGolpe llegó a ser tendencia en Twitter. Un informe elaborado por el consultor en redes sociales Luciano Galup mostró que el hashtag estuvo movido principalmente por un volumen grande de cuentas falsas desde call centers. En poco más de 4 horas, generó más de 26 mil tweets de 8700 cuentas, con un pico de actividad a las 9 de la noche del domingo. Casualmente, a esa hora comenzaba una nueva emisión de El Destape, con Roberto Navarro.

Embed

Las cuentas más activas en torno a este tópico no dejan margen de dudas que se trató de un tema instalado: las 3 cuentas más activas no tienen más de 300 seguidores y una no llega a los 100.

Embed

Además, mantuvieron un ritmo de posteo frenético: el usuario @soelibre tuiteó 200 veces en dos horas, con un promedio de un posteo cada 50 segundos de forma ininterrumpida. Otra cuenta, @cojinetequijon, tuiteó 123 veces entre las 19 y las 20: dos veces por minuto, todo un récord.

Embed

Los influencers macristas, al desnudo

Pero no solo a base de granja de bots se construyó el tema como tendencia, sino que además personalidades reconocidas incentivaron su implantación.

Connie Ansaldi y Juan José Campanella fueron algunos de los que se metieron en esa discusión. También el periodista oficialista Juan Cristonomo, cuya bio de Twitter es "Humanos en la Rosada". Y hasta @trendinalia, dedicada a relevar tendencias en Twitter, difundió 24 veces el hashtag.