Asaltaron y golpearon a Diego Brancatelli

El periodista Diego Brancatelli denunció que le robaron el celular y lo golpearon en Av.Triunvirato, en el barrio de Villa Urquiza. El panelista de Intratables lo informó a través de su cuenta oficial en Twitter.

"Me acaban de asaltar unos motochorros en Av. Triunvirato casi La Pampa. El de atrás sin casco. Me pegaron un golpe y salieron sentido Av. de Los Incas. Me llevaron el celular", denunció en su red social.

Asimismo, el panelista apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta por la falta de despliegue de seguridad. "¿Policía? Nada. ¿Cámaras? Ninguna. Hay una a 200 mts. ¿Las podrá hacer revisar Horacio Rodríguez Larreta? Gracias", concluyó Brancatelli.