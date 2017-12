El escritor Federico Andahazi volvió a poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y aseguró que con Santiago Maldonado "se inventó un desaparecido", pero Andy Kusnetzoff y Aníbal Fernández lo cruzaron fuerte.

El polémico escritor macrista reafirmó sus viejos dichos sobre los desaparecidos y generó un tenso momento en la mesa de Podemos Hablar, el programa que conduce Kusnetzoff en Telefe.

"30.000 no son, pueden ser 299.999 o 30.0001, pero 30.000 no son", sostuvo el psicólogo ante una pregunta del conductor.

Federico Andahazi puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos y la muerte de Santiago Maldonado y fue ubicado por Andy Kusnetzoff y Aníbal Fernández — 10 de diciembre de 2017

Sin embargo, Fernández intervino y disparó: "Eso es nimio, que vos digas que querés discutir el número... estamos discutiendo una cosa del dolor".

Tras las críticas, Andahazi desvió el eje hacia el caso Maldonado y apuntó que "nos quisieron convencer, nos quisieron mentir, nos hicieron un armado de que era un desaparecido" y, con tono vehemente, apuntó: "se ahogó".

Ante esos dichos, Kusnetzoff tomó la palabra y resaltó que "falta mucho dato, falta saber mucho". "Todavía queda mucho, en el caso Maldonado por respeto, Federico... Está mal apresurarse y decir que este tema ya está", replicó.

Y sentenció: "En lo particular creo que es muy dolorosa la historia de los desaparecidos y no suma lo que vos decís. Yo viví en Brasil exhiliado, es un tema que me toca. La historia de los desaparecidos es un historia triste y trágica y no tiene sentido polemizar y provocar por el número. Y lo mismo Maldonado, falta saber".