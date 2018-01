Los "intelectuales" de Cambiemos no tuvieron reparo en celebrar que un enfermo terminal no pueda tratarse y lo chicanearon por las redes sociales.

Andahazi, Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann celebraron que Timerman no viaje a EE.UU.

Luego de que EE.UU. revocara la VISA al ex canciller Héctor Timerman y no pudiera viajar a aquel país para tratarse contra el cáncer, Federico Andahazi, Eduardo Feinmann y Fernando Iglesias salieron a burlarse de la situación que involucra a un enfermo terminal.

Increíble pero real, los escritores, periodistas y uno de ellos diputado oficialista no tuvieron reparos en salir a celebrar que Timerman, procesado con prisión domiciliaria por la denuncia de Nisman sobre presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, fuera informado mientras hacía el check in que no podría abordar el vuelo que lo llevaría a Nueva York a tratarse por el cáncer en la cadera que lo tiene en un delicado estado de salud.

"Muy bien, el único lugar que le cabe es la cárcel", afirmó el conductor de A24, quien agregó que si el ex canciller no puede ir a EE.UU. puede ir a tratarse "a Irán, sus amigos".

Embed Muy bien ! El único lugar que le cabe es la carcel. https://t.co/pPgKdAGr0g — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 10 de enero de 2018

Embed La justicia Argentina permitió la salida del país. Trump le negó la visa de ingreso a EEUU. Aquí hay excelentes profesionales para tratarlo de su Cáncer, en su prisión domiciliaria o en la carcel común. No le gusta acá, no puede en EEUU, puede ir a Irán , sus amigos. https://t.co/2YUCid4Rij — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 10 de enero de 2018

El ex miembro de la TV Pública y escritor ultramacrista también le "recomendó" a Timerman que pruebe "con la medicina venezolana o iraní".

Embed A Timerman le revocaron la visa de USA y lo bajaron del avión. Todo no se puede. O tenés propiedades en NY y te querés ir a tratar allá, o sos pro-iraní y chavista. Que pruebe con la medicina venezolana o iraní. — Federico Andahazi (@andahazi) 10 de enero de 2018

El diputado ultraoficialista Iglesias lo chicaneó diciendo: "Continúa la campaña internacional del criptosionismoamericanoMacriGatoSabiosdeSiónñañañá (sic)". Y agregó que a Timerman "le sobran los recursos y las opciones para recibir un tratamiento adecuado" en el país o en otro lado, por lo que tildó de "contradictorio" su postura.

Embed Continúa la campaña internacional del criptosionismoamericanoMacriGatoSabiosdeSiónñañañá. https://t.co/wZ1ChsJUsd — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 10 de enero de 2018