Inició el proceso de manipulación comunicacional en el que el Gobierno Nacional tratará de imponer los sueldos a la baja. El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya anunció que se buscará que las negociaciones paritarias no superen el 15%.

LEE MÁS "El Gobierno buscará imponer un techo a las paritarias del 15%"

Al día de hoy, salvo la provincia de La Pampa, ninguna jurisdicción está discutiendo la Paritaria Docente. La pregunta que a todos debiera surgirnos es:

¿Qué esperan para convocar a los maestros para acordar la paritaria y lograr que las clases inicien en tiempo y en forma?

Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri el año pasado no convocó a paritarias nacionales y su gabinete y todo el aparato mediático hegemónico intentaron poner en contra de los maestros a la sociedad toda. Lo cierto es que el gobierno nacional no convocó a paritarias incumpliendo lo ordenado en la ley de financiamiento educativo, N° 26.075/06. En el artículo 10°, la ley impone sin equívocos que “El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA [ahora a cargo de Alejandro Finocchiaro] juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación [los ministros de educación de cada provincia y de la CABA] y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.

Embed

El entonces Ministro de Educación Nacional, actual Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, se había desentendido de la paritaria para el establecimiento del “salario mínimo docente”, él también incumpliendo lo indicado por la Ley. Pues, en el artículo 11° se establece que el Ministerio de Educación de la Nación es la “autoridad de aplicación”.

En este contexto, en el cual los sindicatos nacionales deben representar a los maestros frente al gobierno nacional y a cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, podemos ver que las estrategias de la Alianza Cambiemos no tienen límites. Pues, la semana pasada el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal a la cabeza, “invitó” a los docentes a desafiliarse de los sindicatos facilitándolo en la web en donde los maestros acceden a sus recibos de sueldo.

El intento por debilitar a los trabajadores de la educación no es nuevo. Recordemos que el blanco elegido para socavar la legitimidad de la representación de los maestros, mediante una campaña de desprestigio, fue en primer término Roberto Baradel. La estrategia, en ese momento, fue la personalización del conflicto en su figura. En esa circunstancia, tanto el secretario general del SUTEBA como su familia fueron objeto de múltiples amenazas de muerte.

Pero la cosa no termina en este punto. El mismo Presidente de la Nación, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2017, expresaba, a pesar de que la Justicia había ordenado su custodia por parte de la fuerzas de seguridad, que “Baradel no necesita que nadie lo cuide”.

LEE MÁS "El desafortunado mensaje de Macri contra Baradel"

El FMI le ha recomendado al gobierno nacional que reduzca el “gasto público”. Al sistema educativo se le debiera destinar el 6% del Producto Bruto Interno, según lo estipulado en la mencionada ley en su artículo 4°. Es central remarcar que en este artículo se aclara que, dicho financiamiento y el incremento que se pactó en su momento debía destinarse (…) “prioritariamente a: i) mejorar las remuneraciones docentes, ii) adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la atención de una matrícula creciente, iii) jerarquizar la carrera docente garantizando su capacitación con el objeto de mejorar la calidad educativa

LEE MÁS "¿Qué es esto de más universidades? El polémico video de Macri"

La reducción del presupuesto a Escuelas, Institutos de Formación Docente, Universidades, personal docente y no docente, es uno de los grandes objetivos que tiene el macrismo. Tengamos presente que durante la gestión de Mauricio Macri frente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su “marca registrada” fue la subejecución de los presupuestos. Lo que puede verificarse en el ámbito educativo, por ejemplo, aún en el estado actual de la infraestructura de las escuelas porteñas, en la casi nula construcción de edificios. Desde que asumió como Presidente de la Nación, podemos sumarle la reducción drástica del salario.

Las movilizaciones y los planes de lucha empiezan a divisarse en el horizonte… ¿cuándo empezarán las clases en 2018?