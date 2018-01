El ex humorista Alfredo Casero salió con los tapones de punta contra Malena Pichot, luego de una discusión sobre la interrupción del embarazo y la tildó de “enano fascista”.

Todo comenzó cuando el periodista de Nosotros a la mañana, Tomás Dente aseguró que “abortar por no querer ser madre era un asesinato”. La ex Cualca no se sintió a gusto con ese análisis y salió a increpar al panelista.

“Perdón, pero ser tan pelotudo debería estar prohibido… Lo voy a agarrar un día, pero en persona, sin cámaras”, remarcó en su Twitter.

Horas más tardes, Casero hizo un análisis de la situación durante un vivo en Facebook: “No se enojen tanto, uno tiene derecho a pedir Justicia, tiene derecho a decir lo que sea e incluso tiene derecho a equivocarse. Una forma de equivocarse es una forma de aprender. No le podés decir ‘cuidado’ al otro, porque no tenés el poder de la Policía”.

“Lo único que hay que tener cuidado, Malena Pichot, es no caer en terminar siendo un enano fascista. Uno puede equivocarse también y lo aprende diciéndolo”. Luego, explicó que sí estaba en contra de descalificar a las personas: “Los adjetivos calificativos que van desde un ‘gordo, petiso, flaco, enano, pelado, judío, gordo, puto’… Eso está mal porque tiene que ver con una cuestión de respeto. Si alguno dice una burrada no podés decirle ‘guarda que te vamos a caer nosotros’. Es violencia escribirse en el cuerpo que hay que matar a los hombres. No hay que matar ni a los hombres ni a las mujeres, hay que ser inteligente. Y hacer cruzadas en las cuales uno puede subirse”, remató.

Embed

Por último, opinó sobre la violencia de género y disparó: “Yo conozco mujeres que atacan y he pasado circunstancias muy feas en la vida. Me han cagado a trompadas esposas mías. Me han hecho cagar muchas mujeres. No se enojen, no es nada en contra de nadie. Compréndanlo. No te enojes porque cuando te enojás es aceptar la intolerancia. Cuando aceptás la intolerancia propia, sos un intolerante y acá estamos toda la sociedad para enseñarte a no ser intolerante. Eso es lo que me parece con respecto a lo que pasó con Facundo Arana”.