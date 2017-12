El diputado de la alianza Cambiemos aseguró que criticó duramente el memorandum con Irán, aunque no lo considera materia judicializable.

El diputado nacional de la alianza Cambiemos Ricardo Alfonsín criticó las últimas detenciones de ex funcionarios kirchneristas y el desafuero a la senadora Cristina Kichner solicitadas por el juez Claudio Bonadio.

En declaraciones radiales, Alfonsín sostuvo que "más allá" de que votó en contra del memorandum, no lo considera materia judicializable: "Critiqué duramente el memorando, pero tenía y sigo teniendo muchas dudas acerca de si es o no un asunto justiciable", expresó.

Respecto a las prisiones preventivas para evitar el entorpecimiento de la causa o el peligro de fuga que se dieron sobre todos los ex funcionarios K hoy detenidos, Alfonsín sostuvo que "la prisión preventiva es un instituto de interpretación y aplicación muy restrictiva. No debe dejar duda alguna acerca de que se dan las condiciones legales para aplicarla".

"Hasta donde conozco, esas condiciones no se verifican en el caso. la Justicia no puede jugar al límite de la legalidad; en caso de duda sobre la legalidad de una decisión, no hay que tomarla. Sería preocupante que pensáramos lo contrario", concluyó el diputado del radicalismo.