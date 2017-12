Alfonsín, contra Macri y Bullrich: "Me preocupan las expresiones racistas"

El diputado Ricardo Alfonsín cuestionó a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sus dichos tras el operativo de Prefectura en la zona de Villa Mascardi, durante el cual murió Rafael Nahuel, y advirtió que "cualquiera debe probar la legítima defensa en la Justicia".

El legislador radical sostuvo que es "un desconcepto" que efectivos de la Prefectura no tengan "que probar" la razón por la cual usaron balas de plomo durante el procedimiento.

"No sé de dónde se pueden sacar semejante cosa. Y cualquiera, incluso un particular, debe probar la legítima defensa en la Justicia. Hay que ser ser muy exigentes con el cumplimiento de la ley. No solo los ciudadanos, sobre todo el Estado", consideró el referente de la UCR.

De esta manera, criticó las declaraciones de Bullrich, quien en conferencia de prensa había señalado que "el juez necesitará elementos probatorios" pero el Gobierno "no", "reforzando el principio de legitimidad del acto administrativo".

En este sentido, Alfonsín apuntó también contra la vicepresidenta Michetti y aclaró que "exigir la verdad no puede ser interpretado ni como un ataque a la institución ni a la comunidad".

"El beneficio de la duda, es un principio aplicable en la sentencia. Lo que corresponde ahora es facilitar la investigación, sin prejuzgar", opinó.

Finalmente, el diputado dijo que le "preocupan las manifestaciones racistas" que, a su entender, surgieron a partir de los conflictos territoriales con grupos aborígenes y agregó que el Gobierno "debe condenarlas".

"Hay que tener mucho cuidado de no alentarlas. También los políticos, los medios y todo los que pueden influir en la opinión pública debemos tener mucho cuidado", cerró el hijo del expresidente Raúl Alfonsín.