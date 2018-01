El dirigente randazzista Alberto Fernández cargó munición gruesa contra Miguel Ángel Pichetto y lo acusó de estar alineado al oficialismo: "votó una ley que tiene un cien por ciento de finalidad electoral".

En una entrevista al portal Infobae, el hombre enviado de Florencio Randazzo para abrir el diálogo para reunir al peronismo criticó duramente al senador nacional: "Si Miguel recuperó la capacidad de pensar corremos el riesgo de que vuelva a perderla, y lo que es peor, a manos de Macri".

Ese comentario fue hecho en base a las declaraciones del propio Pichetto cuando anunciaba su ruptura con Frente Para la Victoria en 2016:"He recuperado la capacidad de pensar, reflexionar y decir lo que realmente pienso. Ya no estoy atado a las obligaciones que me determinaban el hecho de ser gobierno".

"No me gustó que explique el presupuesto y la reforma previsional con el argumento de que sacamos ventajas para las provincias, porque esto de sacarle plata a los jubilados para darle plata a las provincias me parece despiadado. ¡No sé cómo se anima a decir una cosa así!", resaltó Fernández.

"Hay cierto PJ que es bastante consecuente con Macri. El PJ Federal que votó la ley previsional es un PJ afín al gobierno. ¿De quién hablo? De los gobernadores Domingo Peppo, de Chaco, y Juan Manuel Urtubey, de Salta, por ejemplo", señaló.

"No entiendo a Pichetto y los justicialistas que apoyaron la reforma previsional. Esa ley tuvo un solo propósito: sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados para darle 102.000 millones de pesos en dos años a Vidal. O sea, votaron una ley que tiene un cien por ciento de finalidad electoral", finalizó.