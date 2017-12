En el marco del tenso debate por la aprobación de la reforma previsional, el diputado nacional y jefe del bloque del FPV Agustín Rossi, salió a opinar sobre la fuerte sesión que se llevará a cabo hoy en el Congreso y apuntó contra el presidente del bloque del Pro Nicolás Massot.

"A Massot el apellido le pesa, tiene más vocación de botón que de diputado", afirmó en el legislador en diálogo con el programa Ahora es Cuando, por FM Blue.

Por otro lado, Rossi criticó fuertemente las consecuencias de la aprobación de la reforma previsional: "En términos generales es una ley muy perversa, que perjudica a la mayoría de los argentinos".

Sobre este punto, denunció que "el gobierno presionó a los gobernadores para que sus diputados voten la reforma" al tiempo que remarcó que el bono que el Gobierno busca brindar por única vez "es un engaña pichanga".

El diputado del FPV afirmó que si hay quórum se van a sentar a debatir y repudió la denuncia efectuada contra su bloque. "Me sorprendí con la denuncia. A mi me tiraron un botellazo en una sesión y no se me ocurrió denunciar a nadie. Es una barbaridad la denuncia", concluyó.